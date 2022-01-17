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Общество / Здоровье

Заражённые омикроном жители Псковской области легко переносят заболевание

17 января 2022 года, 13:43

У жителей Псковской области, заболевших омикроном, течение болезни проходит в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

Все 15 заболевших, как сообщил спикер, проходят лечение амбулаторно, в том числе девять пенсионеров и два ребенка – 2 и 4 лет. У одного из детей лёгкая форма, у второго нет клинических проявлений заболевания.

«Пока у нас тоже заболевания очень лёгкие, но как будет дальше, посмотрим. Мы в худшем положении, чем европейские страны, у нас хуже коллективный иммунитет. С нашими 60% ситуация может быть сложной», – пояснил Александр Нестерук и добавил, что среди заболевших пять привиты.

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Комментарии

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Бабулечка
14:38 17.01.2022

Многие переболели этим гриппом легко, к врачам не обращались. Не все желают ,что бы им тыкали в нос и лезли в рот этими тестами,совсем непредназначенными для исследования вирусов. Естественный иммунитет переболевшего этим вирусом человека, сохранится на многие года,так заявляют доктора меднаук,профессора. Но у доктора санитарного указания, побольше отправить людей на экспериментальную процедуру.И без этого вымирает область, особенно деревни.А вы всё о коллективном иммунитете, это уже немодно.

Бабулечка
17:42 17.01.2022

"Во Франции суд приравнял вакцинацию от коронавируса к самоубийству"-Новости РУАН Коронавирус.ru-ah.info 16 янв.2022г ..."Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена,который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от Ковидвакцинации.Страховая компания отказалась выплачивать деньги родственникам умершего,а суд признал правоту кампании....Из вердикта судьи:-Побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности,и умерший не мог (продолжение)..

Бабулечка
17:53 17.01.2022

Продолжение из вердикта судьи во Франции:..." и умерший не мог заявлять о незнании ,когда добровольно принимал вакцину.Во франции нет закона или предписания,обязывающего его делать прививки.Следовательно ,его смерть ,по сути является самоубийством..." В страховой кампании отметили,что самоубийство,как и смерть от экспериментального лекарства,не является страховым случаем..."

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