Заражённые омикроном жители Псковской области легко переносят заболевание

У жителей Псковской области, заболевших омикроном, течение болезни проходит в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

Все 15 заболевших, как сообщил спикер, проходят лечение амбулаторно, в том числе девять пенсионеров и два ребенка – 2 и 4 лет. У одного из детей лёгкая форма, у второго нет клинических проявлений заболевания.

«Пока у нас тоже заболевания очень лёгкие, но как будет дальше, посмотрим. Мы в худшем положении, чем европейские страны, у нас хуже коллективный иммунитет. С нашими 60% ситуация может быть сложной», – пояснил Александр Нестерук и добавил, что среди заболевших пять привиты.