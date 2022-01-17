16 тысяч экспресс-тестов на ковид поступили в Псковскую область. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

Как сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, пропускная способность лабораторий в Псковской области 2,5 тыс. тестов на ковид, при этом потребность на данный момент меньше.

«Сейчас мы только с лабораторий Хеликс плотно работаем, можно будет развить это сотрудничество. Можно использовать экспресс-тесты. Если они дают отрицательный результат, то значит, что нет ковида, а положительный требует дополнительных исследований», – поделилась спикер.