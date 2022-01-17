Ограничительные меры по коронавирусу усилят в Псковской области

В Псковской области необходимо будет усиливать ограничительные меры. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января. По его словам, заболевших может быть очень много.

«Если развитие будет очень интенсивное, то нам придётся принимать меры по разведению людей, разведению потоков. Может быть будут переведены на удалёнку учебные заведения. Но всё будет зависеть от эпидемической ситуации», – пояснил спикер.

Александр Нестерук рассказал, что в Европейских странах локдаун вводила только одна страна: власти находят компромиссы по сохранению экономической жизнь в государствах и обеспечению режима изоляции граждан.