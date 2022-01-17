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Общество / Здоровье

Пик новой волны коронавируса в Псковской области прогнозируется на февраль-март

17 января 2022 года, 12:56

В январе будет рост заболеваемости коронавирусом, а в конце февраля – марте будет пик. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев произойдет замещение дельты омикроном.

«В апреле, когда пришёл дельташтамм, у нас произошла замена уханьского на дельту в течение нескольких месяцев. Мы сейчас ждали, что должен быть омикрон», – пояснил Александр Нестерук и добавил, что появление нового штамма в области было ожидаемо, по причине приезда большого количества гостей в регион.

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