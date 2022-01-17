Александр Нестерук: Штамм омикрон обнаружили в Пскове и четырех районах области

Штамм омикрон подтвердился у троих жителей Новоржевского района, у двоих – Гдовского района, по одному случаю нового штамма зафиксировали в Опочецком и Порховском районах, восемь случаев диагностировали в Пскове. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

В Новоржевском районе заболели три пенсионера, к которым приехали родственники из Санкт-Петербурга, уточнил спикер.

По его словам, ситуация, в которой выявили заболевших являлась плановой. В Институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге из Пскова в течение многих месяцев направляли пробы. Там их изучали более подробно для определения вида вируса.

«Отправили 101 пробу — они были отобраны в Пскове и в западной части области, и получили результат, что в 15 пробах выявлен омикрон. То есть 15% случаев выявленных за неделю здесь — это омикрон. Это уже речь идёт о нескольких сотнях случаев», – заявил Александр Нестерук.

По словам эксперта, на данный момент можно говорить о сотнях случаев, но учитывая, что штамм очень заразен, можно говорить, что скоро омикрона будет намного больше.

Завтра планируется отправить новую партию тестов в Санкт-Петербург из Великих Лук и юга области.