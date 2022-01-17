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Политика

Более 272 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

17 января 2022 года, 10:58

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 272 тыс. 4 жителя Псковской области.  Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Более 272 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

«Предварительные исследования показывают, что вакцинация против COVID-19 на 85-90% снижает шанс тяжелого заболевания или смерти от штамма омикрон», – заявил глава региона.

За минувший день, 16 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 116 человек, полный курс вакцинации прошли  68 жителей Псковской области (всего 271 тыс. 640). Ревакцинацию прошли 137 человек (всего 32 тыс. 308).

Расход поступившей вакцины составляет 82,9%.

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