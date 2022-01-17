Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

140 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

17 января 2022 года, 08:35

140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувший день, 16 января. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-акккаунте. 

140 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Андрей Степанов
В Пскове (всего 24 тыс. 80) коронавирусом заразились 47 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 672) – 24. В Опочецком (всего 2 тыс. 406) районе заболевание диагностировали у 14-ти местных жителей, в Псковском (всего 6 тыс. 72) – у 12-ти, в Порховском (всего 2 тыс. 372) – у 11-ти. В Островском (всего 3 тыс. 206) районе заболели восемь человек, в Печорском (всего 1 тыс. 611) – пять. По три новых случая зафиксировано в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 93) и Невельском (всего 2 тыс. 968) районах, по два в Новосокольническом (всего 2 тыс. 18), Дедовичском (всего 1 тыс. 737), Локнянском (всего 611) и Новоржевском (всего 870) районах.В Себежском (всего 1 тыс. 689), Гдовском (всего 1 тыс. 169), Пушкиногорском (всего 873), Пыталовском (всего 806) и Бежаницком (всего 775) районах заразились по одному местному жителю.


«Эпидситуация в Псковской области ухудшается. Выявлены первые 15 зараженных новым штаммом омикрон. Эксперты предполагают, что их уже не не менее 200. Каждый контактный становится заразным в течение суток», – сообщил глава региона.

Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 73 тыс. 15 жителей Псковской области. За минувший день выздоровело 79 человек (всего 68 тыс. 954). Скончались 1 тыс. 352 человека.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У Полистовского заповедника появился новый снегоболотоход
10 школьных классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января
Великолукская спортсменка получила бронзу в общем зачете Кубка мира по скелетону
В Псковской области проверили качество воды в крещенских купелях
Семь человек погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно
Незакалённым псковичам врачи не рекомендуют купаться в Крещение
По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян

Общество
17 января 17:58

Эстонское консульство разъяснило «Псковской правде» правила въезда в страну для россиян
Переломный момент

Общество / Здоровье
17 января 12:22

Переломный момент

Псковский травматолог: Врач должен угадать диагноз, потому что родители его уже поставили
Кислая мина

Общество
17 января 10:22

Кислая мина