140 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувший день, 16 января. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-акккаунте.
140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувший день, 16 января. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-акккаунте.
«Эпидситуация в Псковской области ухудшается. Выявлены первые 15 зараженных новым штаммом омикрон. Эксперты предполагают, что их уже не не менее 200. Каждый контактный становится заразным в течение суток», – сообщил глава региона.
Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 73 тыс. 15 жителей Псковской области. За минувший день выздоровело 79 человек (всего 68 тыс. 954). Скончались 1 тыс. 352 человека.