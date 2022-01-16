Еще 135 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедший день, 15 января, в Псковской области выявили еще 135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

33 человека добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 24 тыс. 33), 27 — в Великих Луках (всего 11 тыс. 648), 16 — в Опочецком районе (всего 2 тыс. 392), 15 — в Порховском районе (всего 2 тыс. 361), 13 — в Псковском районе (всего 6 тыс. 60).

В Локнянском районе (всего 609) коронавирусом заразились пять местных жителей, в Невельском районе (всего 2 тыс. 965) — четыре, в Островском (всего 3 тыс. 198), Печорском (всего 1 тыс. 606) и Новоржевском (всего 868) районах.

По два подтвержденных случая зафиксировались в Новосокольническом (всего 2 тыс. 16), Дедовичском (всего 1 тыс. 735), Пыталовском (всего 805) и Палкинском (всего 702) районах, по одному — в Себежском (всего 1 тыс. 688), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 90), Пушкиногорском (всего 872), Бежаницком (всего 774) и Красногородском (всего 710) районах.

Согласно опубликованной статистике, коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 875 человек. Выписались из медицинских учреждений в связи с излечением 68 тыс. 875 жителей региона, в том числе 74 — за минувший день. Количество летальных исходов достигло 1 тыс. 345. В настоящее время в Псковской области на коронавирус проведено 733 тыс. 308 исследований, из них 1 тыс. 312 – за прошедшие сутки.

«Кривая заболеваемости идёт вверх, последние три дня в Псковской области выявляется более 100 заболевших в сутки», – прокомментировал текущую эпидситуацию в регионе Михаил Ведерников.