Более 32 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

32 тыс. 171 человек прошел ревакцинацию в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. За минувшие сутки, 15 января, ревакцинировались 242 человека.

«Очень важно вовремя проходить ревакцинацию, чтобы коллективный иммунитет не снижался. Не забывайте записываться на прививку!» – призвал глава региона.

Первым компонентом вакцины за прошедший день привились 312 граждан (всего 271 тыс. 888). Вторую прививку сделали 230 человек (всего 271 тыс. 572).

Расход поступившей вакцины составляет 82,9%.