Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 32 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

16 января 2022 года, 10:28

32 тыс. 171 человек прошел ревакцинацию в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. За минувшие сутки, 15 января, ревакцинировались 242 человека.

Более 32 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

«Очень важно вовремя проходить ревакцинацию, чтобы коллективный иммунитет не снижался. Не забывайте записываться на прививку!» – призвал глава региона.

Первым компонентом вакцины за прошедший день привились 312 граждан (всего 271 тыс. 888). Вторую прививку сделали 230 человек (всего 271 тыс. 572).

Расход поступившей вакцины составляет 82,9%.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый штамм омикрон зафиксировали в Псковской области
Стали известны личности погибших в ДТП в Печорах
Еще 135 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки
Пять человек погибли в результате ДТП в Печорах
В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние
Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку
В Псковском районе рейсовый автобус попал в тройное ДТП
125 случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки
Свыше 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Комментарии

Авторизация
No comments
Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
Зоокрыто

Общество
12 января 10:06

Зоокрыто

Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
Как избавиться от герпеса?

Общество / Здоровье
11 января 11:16

Как избавиться от герпеса?