125 случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 14 января, в Псковской области коронавирусом заразились еще 125 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове, согласно опубликованной статистике, выявили еще 30 человек (всего 24 тыс.), в Великих Луках – 25 (всего 11 тыс. 621), в Опочецком (всего 2 тыс. 376) и Порховском (всего 2 тыс. 346) районах – по 12, в Псковском районе (всего 6 тыс. 47) – 11.

По пять местных жителей добавились в общую ковидстатистику в Невельском (всего 2 тыс. 961) и Локнянском (всего 604) районах, четыре – в Новоржевском районе (всего 865), по три – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 14) и Дедовичском (всего 1 тыс. 733) районах.

В Островском (всего 3 тыс. 195), Великолукском (всего 1 тыс. 923) и Печорском (всего 1 тыс. 603) районах заболели по два человека. По одному подтвержденному случаю выявили в Себежском (всего 1 тыс. 168), Гдовском (всего 1 тыс. 168), Плюсском (всего 1 тыс. 140), Пушкиногорском (всего 871), Пыталовском (всего 803), Бежаницком (всего 773), Красногородском (всего 709), Палкинском (всего 700) и Куньинском (всего 659) районах.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии, согласно статистике, заболели 72 тыс. 740 человек, выздоровели – 68 тыс. 801, в том числе 67 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 340 жителей региона. На данный момент в области проведено 731 тыс. 996 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 377 – за минувшие сутки.

«Фиксируется рост количества заболевших. Убедительно прошу предельно серьезно относиться ко всем требованиям Роспотребнадзора», – отметил глава региона Михаил Ведерников.