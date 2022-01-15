Свыше 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Большая партия вакцины от коронавируса, 8 тыс. 100 доз «ЭпиВакКороны» и 42 тыс. доз «Спутник V», поступила в Псковскую область. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

За прошедший день, 14 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 163 человека, всего – 271 тыс. 576. Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 76 жителей региона. Всего вторым компонентом привились 271 тыс. 342 человека. Ревакцинировались за минувшие сутки 57 псковичей, за все время – 31 тыс. 929.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса на данный момент составляет 82,7%.

«Записывайтесь на вакцинацию!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.