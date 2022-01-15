Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Свыше 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

15 января 2022 года, 10:51

Большая партия вакцины от коронавируса, 8 тыс. 100 доз «ЭпиВакКороны» и 42 тыс. доз «Спутник V», поступила в Псковскую область. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Свыше 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 14 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 163 человека, всего – 271 тыс. 576. Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 76 жителей региона. Всего вторым компонентом привились 271 тыс. 342 человека. Ревакцинировались за минувшие сутки 57 псковичей, за все время – 31 тыс. 929.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса на данный момент составляет 82,7%.

«Записывайтесь на вакцинацию!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В небе над Псковским районом запечатлели северное сияние
Светлана Мельничук: При принятии законопроекта о QR-кодах в общественных местах важно не перегнуть палку
В Псковском районе рейсовый автобус попал в тройное ДТП
125 случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за сутки
Ведерников: В Псковской области подтверждённых случаев «омикрона» пока нет
До 2 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 15 января
Пешехода сбили в Порхове
Кто пожаловался в ФАС на Пушкинский театр, обсудили в «Псковском телеграме»
«Титан-Полимер» назвал топ-5 ключевых событий 2021 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
Зоокрыто

Общество
12 января 10:06

Зоокрыто

Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
Как избавиться от герпеса?

Общество / Здоровье
11 января 11:16

Как избавиться от герпеса?