Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Шоу

Выпуск про ПсковГУ снимет телеканал НТВ

14 января 2022 года, 17:08

На следующей неделе в Псковский государственный университет приедет съемочная группа телеканала НТВ. Об этом вуз сообщает в своем официальном Телеграм-канале.

Выпуск про ПсковГУ снимет телеканал НТВ

Фото: Дарья Хваткова

ПсковГУ прошёл отбор на участие во втором сезоне цикла программ «Мои университеты» от федеральной телекомпании, которые снимаются по всей России. Ведущим выпуска о ПсковГУ станет актёр Антон Хабаров. Как сообщили в Телеграм-канале, участие в этом проекте является бесплатным для всех вузов.

Ранее ЦУР Псковской области вместе с региональным комитетом по образованию подключили ПсковГУ к системе «Инцидент Менеджмент», что должно позволить быстрее реагировать на проблемы, о которых студенты и их родители сообщают в соцсетях.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пешехода сбили в Порхове
Кто пожаловался в ФАС на Пушкинский театр, обсудили в «Псковском телеграме»
«Титан-Полимер» назвал топ-5 ключевых событий 2021 года
Полиция спасла женщину из пожара в Псковской области
Археологические находки будут использованы в оформлении зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой»
12 купелей подготовят к празднику Крещения для жителей Псковской области
Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» ведет переговоры с псковской филармонией об использовании его атриума для проведения концертов
Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой»
Гастрорынок появится в Финском парке Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments
Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
Зоокрыто

Общество
12 января 10:06

Зоокрыто

Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
Как избавиться от герпеса?

Общество / Здоровье
11 января 11:16

Как избавиться от герпеса?