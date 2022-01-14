Выпуск про ПсковГУ снимет телеканал НТВ

На следующей неделе в Псковский государственный университет приедет съемочная группа телеканала НТВ. Об этом вуз сообщает в своем официальном Телеграм-канале.

ПсковГУ прошёл отбор на участие во втором сезоне цикла программ «Мои университеты» от федеральной телекомпании, которые снимаются по всей России. Ведущим выпуска о ПсковГУ станет актёр Антон Хабаров. Как сообщили в Телеграм-канале, участие в этом проекте является бесплатным для всех вузов.

Ранее ЦУР Псковской области вместе с региональным комитетом по образованию подключили ПсковГУ к системе «Инцидент Менеджмент», что должно позволить быстрее реагировать на проблемы, о которых студенты и их родители сообщают в соцсетях.