Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Застройщик утверждает, что квартиры в ЖК «заканчиваются»: «Если такая динамика сохранится, то ко второму кварталу 2022 года квартир не останется».
Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.