Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

Предприниматель отметил, что «продажная стоимость здания для Пскова высока», но она «не высока в среднем по России». «Для тех же питерцев и москвичей эта цена просто смешная», - уверен Сергей Чекрышов. По его словам, «такой же дом «Патио» в Москве или Санкт-Петербурге стоил бы 500 тысяч за метр. Мы сейчас продаем 130-140 тысяч за метр».

Застройщик утверждает, что квартиры в ЖК «заканчиваются»: «Если такая динамика сохранится, то ко второму кварталу 2022 года квартир не останется».

Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.