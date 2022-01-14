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Экономика

Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой»

14 января 2022 года, 15:06

Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

Покупатели из Франции, Сербии и Латвии приобрели квартиры в псковском ЖК «ТЭЦ на Великой»

Изображение с сайта архитектурного бюро
«Когда мы рассчитывали проект, то предполагали, что здесь будет больше псковских, скажем так, удачливых семей. Кто-то будет детям покупать, кто-то родителям. Но неожиданно получилось, что квартиры стали покупать люди из Челябинска, Петрозаводска, из Москвы очень много покупателей, из Франции, Сербии, Латвии», - сообщил он.

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Предприниматель отметил, что «продажная стоимость здания для Пскова высока», но она «не высока в среднем по России». «Для тех же питерцев и москвичей эта цена просто смешная», - уверен Сергей Чекрышов. По его словам, «такой же дом «Патио» в Москве или Санкт-Петербурге стоил бы 500 тысяч за метр. Мы сейчас продаем 130-140 тысяч за метр».

Застройщик утверждает, что квартиры в ЖК «заканчиваются»: «Если такая динамика сохранится, то ко второму кварталу 2022 года квартир не останется».

Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.

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