Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» ведет переговоры с псковской филармонией об использовании его атриума для проведения концертов

Атриум ЖК «ТЭЦ на Великой» будет использоваться для проведения «встреч, концертов, спектаклей». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Атриум ЖК «ТЭЦ на Великой» будет использоваться для проведения «встреч, концертов, спектаклей». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Кроме того, к этой площадке проявили интерес столичные архитекторы. По словам Сергея Чекрышова, они уже заявили, что готовы арендовать атриум для проведения архитектурных симпозиумов.
Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.