Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» ведет переговоры с псковской филармонией об использовании его атриума для проведения концертов

Атриум ЖК «ТЭЦ на Великой» будет использоваться для проведения «встреч, концертов, спектаклей». Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

По его словам, атриум — это бывший «Печной зал» ТЭЦ-18. Он представляет собой помещение площадью 500 квадратных метров и высотой 20 с лишним метров с полностью прозрачной кровлей. «Мы встречались с Елизаветой Барышниковой, ей очень понравилось, она говорит, что это мог бы быть шикарный камерный театр. Такое событийное пространство для всего, что угодно: каких-то встреч, концертов, спектаклей», - рассказал застройщик.

Кроме того, к этой площадке проявили интерес столичные архитекторы. По словам Сергея Чекрышова, они уже заявили, что готовы арендовать атриум для проведения архитектурных симпозиумов.

Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.