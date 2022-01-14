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Экономика

Археологические находки будут использованы в оформлении зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой»

14 января 2022 года, 15:32

Для оформления зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой» используются артефакты, найденных во время археологических раскопок на его территории. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

Археологические находки будут использованы в оформлении зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой»

Фото Сергея Васильева
«На фасад здания «Патио» мы заказали керамические изразцы, четко по сделанным при раскопках находкам. В «Курдонере» та же самая история, изразцы уже изготовлены, но еще не закреплены. И в дальнейшем, когда мы закончим строительство ТЭЦ, думаю, мы там какие-то коммерческие помещения тоже оформим, используя артефакты в качестве отправной точки. Потому что интересных находок было очень много», - сообщил он.

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По словам предпринимателя, масштабные археологические изыскания отодвинули срок завершения проекта ЖК как минимум на год: «Там много интересных артефактов нашли, много очень интересных гипотез выдвинули археологи. Но для нас это было очень большим препятствием, потому что мы смогли полноценно войти в стройку только в конце 2018 года».

Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.

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