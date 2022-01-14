Археологические находки будут использованы в оформлении зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой»

Для оформления зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой» используются артефакты, найденных во время археологических раскопок на его территории. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Для оформления зданий и помещений псковского ЖК «ТЭЦ на Великой» используются артефакты, найденных во время археологических раскопок на его территории. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.
Псковская ТЭЦ-18 — памятник конструктивизма, построенный в 1926-1930-х годах. В 2016 году объект был куплен для реконструкции в жилой комплекс.