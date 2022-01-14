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Происшествия / Преступление

Рельсы весом более 4-х тонн украли двое мужчин в Псковской области

14 января 2022 года, 11:21

Полиция задержала «криминальный дуэт» за тайное хищение рельс в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Рельсы весом более 4-х тонн украли двое мужчин в Псковской области

Источик: pixabay.com

По имеющейся информации, двое жителей Псковской области 25 и 46 лет похитили 19 отрезков рельс общим весом свыше 4 тонн и суммой порядка 60 тыс. рублей, которые они позже вывезли на грузовой машине. Мужчины, по словам полицейских, осуществляли кражу в течение нескольких дней.

Подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе станции Пыталово. В отношении мужчин следственный отдел Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий.

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