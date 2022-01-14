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Общество / Здоровье

Свыше 2,5 тысяч псковичей привились от коронавируса за прошедшие сутки

14 января 2022 года, 11:04

2 тыс. 580 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Свыше 2,5 тысяч псковичей привились от коронавируса за прошедшие сутки

Фото Дарьи Хватковой

За минувшие сутки, 14 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 1 тыс. 241 человек, всего – 270 тыс. 413. Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 297 жителей региона, всего – 270 тыс. 266. Ревакцинировались за прошедший день 42 псковича, всего – 31 тыс. 872.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 83%.

«Сейчас особенно важно четко и неукоснительно соблюдать все требования безопасности, вакцинироваться и ревакцинироваться», – отметил Михаил Ведерников.

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