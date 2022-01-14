Более 110 жителей Псковской области заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 13 января, на территории Псковской области выявили еще 111 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавился ещё 21 человек (всего 23 тыс. 970), в Великих Луках – 15 (всего 11 тыс. 596), в Невельском (всего 2 тыс. 956) и Опочецком (всего 2 тыс. 364) районах – по 11, в Псковском (всего 6 тыс. 36) и Новосокольническом (всего 2 тыс. 11) районах – по восемь. Семь подтвержденных случаев заболевания выявили в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 730), шесть – в Локнянском районе (всего 599), по четыре – в Островском (всего 3 тыс. 193) и Плюсском (всего 1 тыс. 139) районах.

В Великолукском (всего 1 тыс 921) и Себежском (всего 1 тыс. 686) районах коронавирусом заболели по три местных жителя, в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 89) – два. По одному подтвержденному случаю зафиксировали в Порховском (всего 2 тыс 344), Гдовском (всего 1 тыс. 167), Пыталовском (всего 802), Бежаницком (всего 772), Красногородском (всего 708), Палкинском (всего 699), Куньинском (всего 658) и Усвятском (всего 459) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 615 человек, выздоровели – 68 тыс. 734, из них 55 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 334 жителя региона. На данный момент в Псковской области проведено 730 тыс. 619 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 456 – за прошедший день.

«После праздников статистика заболеваемости ожидаемо пошла вверх. Очевидно, что мы на пороге новой волны коронавируса», – отметил глава региона Михаил Ведерников.