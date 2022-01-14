Псковский врач рассказала, как переносят ковид привитые пациенты

«Сведения о вакцинации - обязательная, важная и необходимая часть при сборе эпидемиологического анамнеза», - подчеркнула Алина Корф. По ее словам, в основном псковские пациенты привиты вакциной «Гам-Ковид-Вак». Они переносят болезнь либо в легкой, либо в средне-тяжёлой форме.

«Тяжёлое и осложнённое течение наблюдается в основном у пациентов из групп риска с хроническими заболеваниями, которые отягощают течение COVID-19. Такие пациенты, как правило, боятся вакцинироваться, хотя им прививка показана в первую очередь», - добавила врач.

Врач добавила, что пациенты, привитые иностранными вакцинами, ей практически не встречаются: «Наша стран создала эффективную и действующую вакцину, да и людей, выезжающих за границу вакцинироваться в период пандемии мало. Эти факторы усложняют возможность объективно сравнивать разные вакцины.

Кроме того, добавила Алина Корф, «эффективность вакцин лучше оценивать согласно данным клинических испытаний, а не личного опыта, так как выводы могут быть не совсем объективными. По официальным данным эффективность «Спутника V» составляет 97,6%».