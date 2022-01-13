Изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин» в Великих Луках

Пункт вакцинации в ТЦ «Рубин» в Великих Луках работает по новому графику. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Пункт вакцинации в ТЦ «Рубин» в Великих Луках работает по новому графику. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Ранее в данном пункте вакцинации можно было привиться только по коллективным заявкам от предприятий и организаций. Теперь сделать прививку может любой желающий без предварительной записи.
Пункт вакцинации работает с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. В наличии есть вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».
По словам врача-эпидемиолога Великолукской межрайонной больницы Ивана Сажина, новый пункт для массовой вакцинации открыли для разгрузки точки в ТЦ «Апельсин».
5 декабря 2021года в Подмосковье умер Главврач ГБУЗ МО "Краснознаменская городская поликлиника",депутат городского округа Краснознаменского , 63-летний Ряполов Владимир Семёнович. Видеоинтервью о своей вакцинации разместил в Сети :"...Сам я привился в августе месяце вакциной Ковивак двухкомпонентной,никаких побочных явлений не отмечал ,поэтому призываю вас ещё раз -прививайтесь пожалуйста ,защитите себя..." О смерти доктора в Сети много информации.
Кam 24.ru Мама умершей после вакцинации девушки: "Она привилась,чтобы жить..."Служба новостей Кам 24 от 12 янв.2022г. Мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице на Камчатке ,подтвердила журналисту Кам 24,что её дочь привилась вакциной СпутникV ,в декабре. После этого стали развиваться симптомы,которые привели к смерти. 18-летняя студентка КамГУ им.Витуса Беринга Валентина Язенок умерла 11 января в реанимации камчатской краевой больницы.... Привилась,чтобы не отстраняли от занятий"...