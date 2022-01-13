Изменился график работы пункта вакцинации в ТЦ «Рубин» в Великих Луках

Пункт вакцинации в ТЦ «Рубин» в Великих Луках работает по новому графику. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Ранее в данном пункте вакцинации можно было привиться только по коллективным заявкам от предприятий и организаций. Теперь сделать прививку может любой желающий без предварительной записи.

Пункт вакцинации работает с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. В наличии есть вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».

По словам врача-эпидемиолога Великолукской межрайонной больницы Ивана Сажина, новый пункт для массовой вакцинации открыли для разгрузки точки в ТЦ «Апельсин».