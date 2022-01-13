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Общество / Здоровье

Александр Нестерук: Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже в зимние месяцы

13 января 2022 года, 13:53

Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже в зимние месяцы. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«Судя по тому, что количество выявления нового штамма «омикрон» стремительно нарастает, можно предположить, что обе столицы первыми втянутся в этот эпидемический процесс. Думаю, новая волна будет уже в зимние месяцы», – отметил Александр Нестерук.

По его словам, «омикрон» сначала появится в Пскове и Великих Луках, далее в районных центрах Псковской области, далее он может дойти и до сельской местности.

Александр Нестерук уточнил, что основной особенностью данного штамма коронавируса является его заразность. В отличие от прежних штаммов «омикрон» заране в 3-5 раз. 

«Уже понятно, что ситуация будет достаточно тяжелая. Мы это видим по странам, где «омикрон» уже распространяется: США, Франция, Великобритания», – подчеркнул главный санитарный врач Псковской области.

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