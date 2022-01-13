Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Портал записи к врачу запустили в Псковской области

13 января 2022 года, 13:15

В Псковской области запущен портал записи к врачу. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Портал записи к врачу запустили в Псковской области

Записаться на прием к врачу, на оказание телемедицинской консультации, а также на вакцинацию жители Псковской области через специальный портал k-vrachu.pskov.ru. Для этого необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах».

В первые дни работы на портале могут возникать небольшие сбои, которые будут оперативно устраняться, так как его работа пока отлаживается. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скончался бывший заместитель мэра Пскова Валентин Иванов
17 января в Пскове откроется уличная выставка
Первый в 2022 году случай бешенства зарегистрировали в Псковской области
Александр Нестерук: Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже в зимние месяцы
Псковская студентка из Казахстана рассказала, как её родина пережила беспорядки
Часть центров техосмотра в Псковской области может закрыться
На 90% выполнен план по вакцинации от гриппа в Псковской области
Почти 100 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Почти 270 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
Зоокрыто

Общество
12 января 10:06

Зоокрыто

Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
Как избавиться от герпеса?

Общество / Здоровье
11 января 11:16

Как избавиться от герпеса?