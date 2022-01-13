Портал записи к врачу запустили в Псковской области

В Псковской области запущен портал записи к врачу. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Записаться на прием к врачу, на оказание телемедицинской консультации, а также на вакцинацию жители Псковской области через специальный портал k-vrachu.pskov.ru. Для этого необходимо иметь учетную запись на «Госуслугах».

В первые дни работы на портале могут возникать небольшие сбои, которые будут оперативно устраняться, так как его работа пока отлаживается.