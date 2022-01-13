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Транспорт / Безопасность

Часть центров техосмотра в Псковской области может закрыться

13 января 2022 года, 12:47

В Псковской области может закрыться часть центров техосмотров, пишет «АиФ-Псков». Как объясняют их владельцы, после того, как ТО для большинства автомобилистов стал добровольной процедурой, число клиентов резко сократилось. Например, в первый день после новогодних каникул один из центров ТО в Великих Луках обслужил 24 машины, а в этом — только две.

Часть центров техосмотра в Псковской области может закрыться

Фото Александра Сидоренко

«Наверно, закроемся в следующем месяце, нерентабельно», - рассказал директор одного из центров техосмотра в Пскове и добавил, что его коллеги в восьми регионах уже прекращают свою работу.

В лучшем положении оказались те пункты, где обслуживали не только легковые машины, но и грузовые, для которых ТО остался обязательным.

При этом владельцы центров уверены, что техосмотр был полезной процедурой, поскольку позволял проверить техническое состояние транспорта и устранить неполадки, в случае их выявления.

Подробнее о том, кто всё же будет проходить техосмотр, в каких случаях может понадобиться диагностическая карта, будут ли её спрашивать в случае ДТП, читайте тут>>> 

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