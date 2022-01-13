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Общество / Здоровье

На 90% выполнен план по вакцинации от гриппа в Псковской области

13 января 2022 года, 12:13

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнен на 90%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Среди детей план по вакцинации выполнен на 100% от запланированного числа. На данный момент от гриппа привито 67,5 тыс ребят. Среди взрослого населения план по вакцинации выполнен почти на 88%. От гриппа сделали прививку 256 тыс. человек.

С октября 2021 года в Псковской области от гриппа можно привиться одновременно с введением вакцины от коронавируса. Сделать это можно в стационарных пунктах, которые развернуты во всех муниципалитетах региона на базе медучреждений.

Также в настоящее время в Пскове и Великих Луках открыты мобильные пункты вакцинации, в которых жители Псковской области могут привиться от коронавируса и гриппа.

В областном центре пункты вакцинации находятся в ТЦ «Акваполис», «Империал» и «Фьорд Плаза», а также в Ледовом дворце и СРЦ «Простория». В Великих Луках жители города могут сделать прививку в ТЦ «Рубин» и «Апельсин». Кроме того, дополнительно в регионе действуют выездные бригады.

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Комментарии

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Бабулечка
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