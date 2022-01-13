Почти 100 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедший день, 12 января, в Псковской области коронавирусом заразились еще 96 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Прогнозируемо количество заболевших начинает увеличиваться», – прокомментировал рост числа заболевших губернатор Псковской области.

20 подтвержденных случаев, согласно опубликованной статистике, зафиксировали в Пскове (всего 23 тыс. 949), 16 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 581), по 11 – в Псковском (всего 6 тыс. 28) и Опочецком (всего 2 тыс. 353) районах, семь – в Невельском районе (всего 2 тыс. 945).

В Себежском районе (всего 1 тыс. 683) в общую ковидстатистику добавились пять местных жителей, в Новосокольническом (всего 2 тыс. 3) и Гдовском (всего 1 тыс. 166) районах – по четыре, в Островском (всего 3 тыс. 189), Великолукском (всего 1 тыс. 918) и Новоржевском (всего 861) районах – по три.

По два подтвержденных случая заболевания выявили в Дедовичском (всего 1 тыс.723), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 86), Красногородском (всего 707) и Дновском (всего 575) районах, один – в Порховском (всего 2 тыс. 333) районе.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 72 тыс. 504 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 679, в том числе 42 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 326 жителей региона. На данный момент в Псковской области проведено 729 тыс. 163 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 432 – за минувшие сутки.

«Призываю при любом ухудшении самочувствия вызывать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих и коллег по работе», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.