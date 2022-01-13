Почти 270 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

269 тыс. 172 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 12 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 45 человек (всего 269 тыс. 172). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 22 псковича (всего 268 тыс. 969). Ревакцинировались за прошедший день 26 жителей региона (всего 31 тыс. 830).

Поступившая в Псковскую области вакцина от коронавируса израсходована в настоящее время на 83,6%.

«Напоминаю, что вакцинация – единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям», – отметил глава региона Михаил Ведерников.