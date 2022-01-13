Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

Почти 270 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

13 января 2022 года, 10:43

269 тыс. 172 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 270 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

За минувшие сутки, 12 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 45 человек (всего 269 тыс. 172). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 22 псковича (всего 268 тыс. 969). Ревакцинировались за прошедший день 26 жителей региона (всего 31 тыс. 830).

Поступившая в Псковскую области вакцина от коронавируса израсходована в настоящее время на 83,6%.

«Напоминаю, что вакцинация – единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям», – отметил глава региона Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Скончался бывший заместитель мэра Пскова Валентин Иванов
17 января в Пскове откроется уличная выставка
Первый в 2022 году случай бешенства зарегистрировали в Псковской области
Александр Нестерук: Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже в зимние месяцы
Портал записи к врачу запустили в Псковской области
Псковская студентка из Казахстана рассказала, как её родина пережила беспорядки
Часть центров техосмотра в Псковской области может закрыться
На 90% выполнен план по вакцинации от гриппа в Псковской области
Почти 100 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
12:12 13.01.2022

Для ректора Ильиной важная информация. Kam 24. ru от12 янв.2022г."Мама умершей после вакцинации девушки: Она привилась, чтобы жить..."Служба новостей Кам 24. Мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице на Камчатке ,подтвердила журналисту Кам 24,что её дочь привилась вакциной Спутник-V .После этого стали развиваться симптомы,которые привели к смерти.18-летняя студентка КамГУ имени Витуса Беринга Валентина Язенок умерла 11 января в реанимации Камчатской краевой больницы...(продолжение)

Бабулечка
12:22 13.01.2022

."..Её состояние ухудшилось после того,как в декабре она сделала прививку от коронавируса вторым компонентом СпутникV. Привилась,чтобы не отстраняли от занятий..Мама была против...Через три дня после второй прививки Сv <br/> у Вали отказала нога,перестала понимать что происходит,испортилось зрение.Скорая помощь не хотела ехать к привитой. Чиновники из краевого Минздрава прокомментировали,что у умершей МОГЛА быть хроническая болезнь, о которой она не знала..."Кам 24 12 янв.2022г. ...Могла бы жить....

Курс на Запад

Общество
13 января 09:22

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии
Зоокрыто

Общество
12 января 10:06

Зоокрыто

Псковские зверинцы учатся работать по новым правилам
Как избавиться от герпеса?

Общество / Здоровье
11 января 11:16

Как избавиться от герпеса?