Почти 270 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

269 тыс. 172 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
269 тыс. 172 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За минувшие сутки, 12 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 45 человек (всего 269 тыс. 172). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 22 псковича (всего 268 тыс. 969). Ревакцинировались за прошедший день 26 жителей региона (всего 31 тыс. 830).
Поступившая в Псковскую области вакцина от коронавируса израсходована в настоящее время на 83,6%.
«Напоминаю, что вакцинация – единственный способ остановить распространение COVID-19 и хорошая альтернатива ограничительным мероприятиям», – отметил глава региона Михаил Ведерников.
Для ректора Ильиной важная информация. Kam 24. ru от12 янв.2022г."Мама умершей после вакцинации девушки: Она привилась, чтобы жить..."Служба новостей Кам 24. Мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице на Камчатке ,подтвердила журналисту Кам 24,что её дочь привилась вакциной Спутник-V .После этого стали развиваться симптомы,которые привели к смерти.18-летняя студентка КамГУ имени Витуса Беринга Валентина Язенок умерла 11 января в реанимации Камчатской краевой больницы...(продолжение)
."..Её состояние ухудшилось после того,как в декабре она сделала прививку от коронавируса вторым компонентом СпутникV. Привилась,чтобы не отстраняли от занятий..Мама была против...Через три дня после второй прививки Сv <br/> у Вали отказала нога,перестала понимать что происходит,испортилось зрение.Скорая помощь не хотела ехать к привитой. Чиновники из краевого Минздрава прокомментировали,что у умершей МОГЛА быть хроническая болезнь, о которой она не знала..."Кам 24 12 янв.2022г. ...Могла бы жить....