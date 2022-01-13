Новый статус получила Псковская областная инфекционная больница

«Хорошая новость! Как мы изначально и планировали, Псковская областная инфекционная больница получила статус «клинической»», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, благодаря новому статусу на базе медицинского учреждения теперь можно открыть кафедру, которая позволит готовить молодые кадры.

«Больница получит квалифицированных специалистов», – добавил Михаил Ведерников и уточнил, что среди них будут непосредственно сотрудники кафедры.

Кроме того, врачи смогут проходить на базе Псковской областной инфекционной больницы аккредитацию, не выезжая в другие регионы России. Это также позволит медикам вести в медучреждении научно-исследовательскую деятельность.

«Поздравляю руководство и коллектив Псковской областной инфекционной больницы с получением такого важного статуса», – поздравил врачей глава региона.