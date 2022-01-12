В псковский травмпункт в дни новогодних каникул обратились 164 ребенка

В травмпункт при Псковской детской областной клинической больнице в дни новогодних каникул обратились 164 ребенка. Об этом «Псковской правде» рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Псковской детской областной клинической больницы, врач-травматолог-ортопед Павел Шпак.

По его словам, в праздничные дни обращений за помощью не было зарегистрировано больше.

«Как проходило через наш трампункт ежедневно 30 детей, такой же эта цифра осталась и в дни новогодних каникул», - отметил он.

При этом травмы, полученные детьми, были значительно тяжелее. Из 164 человек, которые обратились за помощью, 25 детей пришлось госпитализировать в больницу. Треть из всех обратившихся получили травмы, катаясь с горок на ватрушках.

«И если раньше обращались с ушибом или подозрением на сотрясение, то в этом году сотрясения были с тошнотой, рвотой, потерей памяти», - сказал он.

В одном случае ребенок санками порезал кисть. Кроме этого, поступали дети с переломом позвоночника, ключицы, плечевой кости и таза.