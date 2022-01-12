Еще 86 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 22 человека (всего 23 тыс. 929), в Великих Луках – 21 (всего 11 тыс. 565), в Островском районе – семь (всего 3 тыс. 186), в Невельском (всего 2 тыс. 938) и Опочецком (всего 2 тыс. 342) районах – по пять.

По четыре подтвержденных случая заражения зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 999), Великолукском (всего 1 тыс. 915) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 85) районах, по три – в Псковском (всего 6 тыс. 17) и Себежском (всего 1 тыс. 678) районах, по два – в Красногородском (всего 705) и Локнянском (всего 593) районах, по одному – в Порховском (всего 2 тыс. 332), Печорском (всего 1 тыс. 601), Пыталовском (всего 801) и Куньинском (всего 657) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 408 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 637, из них 37 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 326 жителей региона, четыре – за последние 24 часа. На данный момент проведено 727 тыс. 731 исследование на COVID-19, в том числе 1 тыс. 838 – за прошедший день.