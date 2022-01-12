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Общество / Здоровье

Еще 86 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

12 января 2022 года, 13:27

За минувшие сутки, 11 января, в Псковской области выявили еще 86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Еще 86 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 22 человека (всего 23 тыс. 929), в Великих Луках – 21 (всего 11 тыс. 565), в Островском районе – семь (всего 3 тыс. 186), в Невельском (всего 2 тыс. 938) и Опочецком (всего 2 тыс. 342) районах – по пять.

По четыре подтвержденных случая заражения зафиксировали в Новосокольническом (всего 1 тыс. 999), Великолукском (всего 1 тыс. 915) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 85) районах, по три – в Псковском (всего 6 тыс. 17) и Себежском (всего 1 тыс. 678) районах, по два – в Красногородском (всего 705) и Локнянском (всего 593) районах, по одному – в Порховском (всего 2 тыс. 332), Печорском (всего 1 тыс. 601), Пыталовском (всего 801) и Куньинском (всего 657) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 408 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 637, из них 37 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 326 жителей региона, четыре – за последние 24 часа. На данный момент проведено 727 тыс. 731 исследование на COVID-19, в том числе 1 тыс. 838 – за прошедший день.

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Комментарии

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Бабулечка
15:39 12.01.2022

Главный санитарный доктор Попова вчера наобещала увеличение ковидбольных до ста тысяч за сутки. Всё по плану ВОЗ, чтобы ещё больше запугать россиян, мало принимают участия в мировом эксперименте, неохотно идут на чудоуколы... Вот и наши статисты цифру по ковидзаболевшим увеличивают. Вирус временно так же отдохнул.

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