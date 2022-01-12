13 января в Великих Луках откроется еще один мобильный пункт вакцинации

Еще один мобильный пункт вакцинации откроется в Великих Луках 13 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мобильный пункт вакцинации без предварительной записи откроется в торговом центре «Рубин». Для горожан он будет работать с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00.

Предприятия и организованные коллективы смогут привиться в пункте вакцинации по пятницам с 09.00 до 17.00.