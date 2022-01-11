219 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима на последней неделе декабря

На последней неделе декабря, с 27 по 30 декабря 2021 года, судами Псковской области были рассмотрены 265 дел об административных правонарушениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
На последней неделе декабря, с 27 по 30 декабря 2021 года, судами Псковской области были рассмотрены 265 дел об административных правонарушениях. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
219 жителям Псковской области был назначен штраф в размере от одной тысячи рублей за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима)). Предупреждение вынесли 41 псковичу. По пяти делами суды региона приняли иные процессуальные решения.