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Общество / Здоровье

Порядка 80 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

11 января 2022 года, 12:29

За минувшие сутки, 10 января, в Псковской области коронавирусом заразились еще 79 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Порядка 80 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

19 подтвержденных случаев зафиксировали в Великих Луках (всего 11 тыс. 544), 15 – в Пскове (всего 23 тыс. 907), по пять – в Невельском (всего 2 тыс. 933), Опочецком (всего 2 тыс. 337), Великолукском (всего 1 тыс. 911) и Себежском (всего 1 тыс. 675) районах, по четыре – в Псковском (всего 6 тыс. 14), Порховском (всего 2 тыс. 331) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 995) районах.

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 81), Куньинском (всего 656) и Усвятском (всего 468) районах в общую ковидстатистику добавились по два заболевших местных жителя. По одному новому случаю выявили в Островском (всего 3 тыс. 179), Печорском (всего 1 тыс. 600), Гдовском (всего 1 тыс. 162), Пушкиногорском (всего 870), Пыталовском (всего 800), Красногородском (всего 703) и Локнянском (всего 591) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области, согласно опубликованной статистике, заболели 72 тыс. 322 человека, выздоровели – 68 тыс. 600, в том числе 29 – за минувшие сутки. Количество летальных исходов увеличилось на четыре и составило 1 тыс. 322. В настоящее время проведено 725 тыс. 893 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 6 – за прошедший день.

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