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Экономика / Туризм

46 место заняла Псковская область в Национальном туристическом рейтинге за 2021 год

11 января 2022 года, 11:50

За прошедший 2021 год Псковская область заняла 46 место в Национальном туристическом рейтинге. Туристический рейтинг российских регионов был опубликован в журнале о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России». Оценка развития туристической отрасли субъектов Российской Федерации проводилась совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

46 место заняла Псковская область в Национальном туристическом рейтинге за 2021 год

Фото: Дарья Хваткова

Туристический потенциал и привлекательность регионов в рамках «Национального туристического рейтинга» за 2021 год определялась через уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, развитие санаторно-курортной отрасли, доходности отрасли туризма и гостеприимства, ее вклада в экономику, уровнем преступности, интересом к субъектам в Интернете и ряд других критериев.

Лидером рейтинга за прошедший год стал Краснодарский край, который набрал 120,3 балла, на втором месте – Московская область (119,8 баллов), замыкает тройку «Золотой двадцатки» город федерального значения Москва с 118,3 баллами. Аутсайдером туристического рейтинга стал Чукотский автономный округ, который набрал по критериям 9 баллов.

Псковская область, оказавшаяся во второй, «серебряной» группе рейтинга с условным названием «Крепкие профи», заняла 46 место среди всех российских субъектов, получив от экспертов 61,9 баллов.

46 место заняла Псковская область в Национальном туристическом рейтинге за 2021 год
«Национальный туристический рейтинг – 2021»
Источник: Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых в России»

Для составления рейтинга специалистами были собраны, проанализированы и изучены публикации в СМИ, статистические данные, а также комментарии федеральных и региональных экспертов.

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