Убийство в новогодние праздники совершили в Псковской области

За время новогодних каникул в Псковской области произошло одно убийство, один случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, одно изнасилование и четыре грабежа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За праздничные дни зарегистрировали 83 преступления, большей частью которых стали кражи, включая две с банковских карт. Также зафиксировали четыре преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и выявили пять фактов мошеннических действий.

На данный момент удалось раскрыть 70% правонарушений. Полиция установила личности 59 подозреваемых, а также раскрыла 11 ранее совершённых преступлений.

В пресс-службе УМВД подчеркнули, что по сравнению с буднями, праздничные дни прошли спокойно.

Административных правонарушений за это время насчитывается 2 тыс. 800, 91 из которых –мелкое хулиганство и 61 – появление в нетрезвом виде в общественных местах.

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