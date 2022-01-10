Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Еще 75 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

10 января 2022 года, 13:13

За минувшие сутки, 9 января, в Псковской области подтвердились еще 75 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Еще 75 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 30 человек (всего 23 тыс. 892), в Великих Луках – 12 (всего 11 тыс. 525), в Порховском районе – шесть (всего 2 тыс. 327), в Дедовичском (всего 1 тыс. 721) и Бежаницком (всего 771) районах – по пять.

Четыре подтвержденных случая заражения зафиксировались в Локнянском районе (всего 590), по три – в Опочецком (всего 2 тыс. 332) и Куньинском (всего 654) районах, два – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 906), по одному – в Печорском (всего 1 тыс. 599), Гдовском (всего 1 тыс. 161), Новоржевском (всего 858), Палкинском (всего 698) и Дновском (всего 573) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 243 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 571, в том числе 26 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 318 жителей региона, пять – за последние 24 часа. На данный момент проведено 724 тыс. 887 исследований на COVID-19, из них 852 – за минувшие сутки.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Татьяна Пасман получила мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко»
Убийство в новогодние праздники совершили в Псковской области
Планируется увеличить количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург
На обращения псковских студентов в соцсетях будут реагировать оперативнее
Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 3 по 9 января
Почти 500 человек обратились в травмпункт Псковской области в новогодние выходные
Пять ДТП произошло в новогодние праздники в Псковской области
Сильные морозы ожидаются в ближайшие два дня в Псковской области
В Порховском районе задержали молодого человека, угнавшего после застолья автомобиль

Комментарии

Авторизация
No comments
Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

Общество
30 декабря 14:00

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне