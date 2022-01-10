Еще 75 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 30 человек (всего 23 тыс. 892), в Великих Луках – 12 (всего 11 тыс. 525), в Порховском районе – шесть (всего 2 тыс. 327), в Дедовичском (всего 1 тыс. 721) и Бежаницком (всего 771) районах – по пять.

Четыре подтвержденных случая заражения зафиксировались в Локнянском районе (всего 590), по три – в Опочецком (всего 2 тыс. 332) и Куньинском (всего 654) районах, два – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 906), по одному – в Печорском (всего 1 тыс. 599), Гдовском (всего 1 тыс. 161), Новоржевском (всего 858), Палкинском (всего 698) и Дновском (всего 573) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 72 тыс. 243 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 571, в том числе 26 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 318 жителей региона, пять – за последние 24 часа. На данный момент проведено 724 тыс. 887 исследований на COVID-19, из них 852 – за минувшие сутки.