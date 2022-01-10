На 66% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

«На прошлой неделе прививку сделали 1249 человек. На настоящий момент выполнено 66% плана вакцинации», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 9 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 105 человек (всего 266 тыс. 583). Полный курс вакцинации прошли 93 псковича (всего 266 тыс. 430). Ревакцинировались 66 жителей региона (всего 31 тыс. 761).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 82,9%.