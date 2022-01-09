Почти 400 работ поступили на рождественский конкурс Пушкинского заповедника

Почти 400 работ поступили на конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», который с начала декабря проводит Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе заповедника, работ уже пришло почти в два раза больше, чем в предыдущие годы, а их приём ещё продолжается. По условиям конкурса крайний срок почтового отправления открыток — 10 января. Его будут проверять по штемпелю.

В пресс-службе отметили, что в этом году в конкурсе участвуют не только жители России, но и Белоруссии, Казахстана, Македонии, Украины и Японии.

Акция «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» музей проводит ежегодно. Подробнее об условиях участия в этом году можно узнать здесь >>>

Лучшие открытки будут представлены на специальной выставке в зале «Музейной почты».