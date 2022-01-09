Около 32 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

Уже 31 тыс. 695 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области. За минувшие сутки, 8 января, повторную прививку сделали 58 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Напоминаю о важности своевременной ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты ее нужно проводить раз в полгода», - подчеркнул глава региона.

Первую прививку от коронавируса 8 января сделали 204 псковича, второй компонент в этот день получили 209 человек. Всего первую прививку сделали 266 тыс. 478 человек, обе — 266 тыс. 337.

На данный момент запасы вакцины от коронавируса в Псковской области израсходованы на 82,8%.