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Общество / Здоровье

Около 32 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

9 января 2022 года, 12:20

Уже 31 тыс. 695 человек ревакцинировались от коронавируса в Псковской области. За минувшие сутки, 8 января, повторную прививку сделали 58 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Напоминаю о важности своевременной ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты ее нужно проводить раз в полгода», - подчеркнул глава региона.

Первую прививку от коронавируса 8 января сделали 204 псковича, второй компонент в этот день получили 209 человек. Всего первую прививку сделали 266 тыс. 478 человек, обе — 266 тыс. 337.

На данный момент запасы вакцины от коронавируса в Псковской области израсходованы на 82,8%.

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Комментарии

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Бабулечка
18:13 09.01.2022

БИЗНЕС ONLINE 13 ноября 2021г. " В Казахстане после вакцинации Спутником V за 9 месяцев скончались более 680 человек.Об этом заявил глава минздрава республики Алексей Цой,слова которого в своём тлг-канале приводит URA,RU. По словам Министра с февраля по октябрь в стране умерли 930 человек,,вакцинированных от СОВИД-19. Из них 681 человек были привиты Спутником V, остальные -китайской,арабской и казахской"...

Бабулечка
18:31 09.01.2022

Риа Новости 14 сент.2021г. Учёные предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации. Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от КОВИДА-19 .Авторами рекомендаций выступила международная группа учёных,среди которых есть и сотрудники ВОЗ .Частое введение повторных доз может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре"..А Минздрав наш на основании каких исследований рекомендует ревакцинироваться через 6 месяцев?! Нет таких, так же нет официальной базы побочек .

Бабулечка
23:22 09.01.2022

В начале декабря в Подмосковье умер вакцинированный главврач ГБУЗ МО "Краснознаменская городская поликлиника", депутат городского округа Краснознаменского,член партии ЕР, 63-летний Ряполов Владимир Семёнович...После вакцинации дал видеоинтервью /в Сети имеется/ : -"...Сам я привился в августе месяце вакциной Ковивак двухкомпонентной,никаких побочных яалений не отмечал,поэтому призываю Вас ещё раз -Прививайтесь пожалуйста, защитите себя...". Доверился, мог бы ещё жить много лет...

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