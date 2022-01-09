80 человек заболели коронавирусом и 28 выздоровели за сутки в Псковской области

За минувшие сутки, 8 января, коронавирус выявили у 80 жителей Псковской области, при этом 28 человек были признаны выздоровевшими. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, в Пскове зафиксировали 25 новых случаев заболевания (всего 23 тыс. 862), в Опочецком районе - 11 (всего 2 тыс. 329), в Великих Луках (всего 11 тыс. 513) — восемь, в Локнянском районе (всего 586) — семь. По шесть человек заразились в Псковском (всего 6 тыс. 10) и Островском (всего 3 тыс. 178) районах, по четыре - в Новосокольническом (всего 1 тыс. 991) и Печорском (всего 1 тыс. 598) районах, по два — в Дедовичском (всего 1 тыс. 716), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 79) и Палкинском (всего 697) районах. По одному заражённому выявили в Порховском (всего 2 тыс. 321), Бежаницком (всего 766) и Дновском (всего 572) районах.

Общее число заболевших выросло до 72 тыс. 168, из них 68 тыс. 545 человек выздоровели, 1 тыс. 307 — умерли.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто в период новогодних праздников ответственно следовал всем санитарным требованиям и рекомендациям. «Как показывают результаты проверок, таких большинство», - подчеркнул он.