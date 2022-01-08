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Происшествия / Преступление

В Гдовском районе неизвестный расстрелял трех собак

8 января 2022 года, 21:12

В деревне Чернево Гдовского района неизвестный расстрелял трех собак, сообщают местные жители в соцсетях.

Как написала в Instagram одна из жительниц, Мария Филиппова, у двух собак есть хозяева, третья - «любимица всего посёлка». По ее словам, одна из собак, породистая западно-сибирская лайка, принадлежала ее родственникам.

В Гдовском районе неизвестный расстрелял трех собак

Фото @mawylia_filippova
Кроме того, отметила женщина, на собаках были ошейники и «это свидетельство, что они не бездомные, ведь бездомных собак и щенков местные жители всегда отправляли в приют».

«Наш посёлок дружный, все друг друга знают, но такое зверство за много-много лет впервые!» - подчеркнула автор поста.

В подтверждение своих слов она опубликовала видео, на котором запечатлены мертвые собаки, лежащие на окровавленном снегу.

В августе 2020 года в Невельском районе местный житель ударом ножа убил собаку московской дачницы. После нескольких попыток, женщина смогла добиться возбуждения уголовного дела по этому поводу благодаря вмешательству губернатора Михаила Ведерникова. Однако убийца пса так и не понес наказание за это преступление: в декабре 2020 года он утонул на рыбалке. 

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