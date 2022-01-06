Михаил Ведерников: Темпы прививочной кампании постепенно восстанавливаются

За прошедшие сутки, 5 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 181 человек (всего 265 тыс. 901), вторым – 196 (всего 265 тыс. 669). Ревакцинировались за минувший день 58 жителей региона (всего 31 тыс. 538).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,6%.

«Постарайтесь защитить свое здоровье в ближайшее время, до наступления следующей волны заболеваемости», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.