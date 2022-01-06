Порядка 80 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 5 января, в Псковской области зафиксировали еще 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

21 человек добавился в общую ковидстатистику в Пскове (всего 23 тыс. 780), 12 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 984), по восемь – в Великих Луках (всего 11 тыс. 502) и в Опочецком районе (всего 2 тыс. 304), пять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 319).

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 74), Бежаницком (всего 765) и Локнянском (всего 560) районах выявили еще по три подтвержденных случая, в Островском (всего 3 тыс. 165), Невельском (всего 2 тыс. 294), Новосокольническом (всего 1 тыс. 986), Великолукском (всего 1 тыс. 903), Печорском (всего 1 тыс. 591) и Куньинском (всего 651) районах – по два, в Себежском (всего 1 тыс. 667), Гдовском (всего 1 тыс. 160) и Дновском (всего 569) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 71 тыс. 937 человек, выздоровели – 68 тыс. 452, из них 41 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 286 жителей региона. На данный момент проведено 720 тыс. 566 исследований на COVID-19, в том числе 721 – за прошедший день.

«Объем коечного фонда остается неизменным – 735 мест. Загрузка составляет менее 75%», – отметил глава региона Михаил Ведерников.