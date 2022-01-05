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Общество / Здоровье

Почти 500 псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

5 января 2022 года, 15:19

За минувшие сутки, 4 января, от коронавируса привились 488 жителей Псковской области: 219 человек сделали первую прививку, 166 – вторую и 103 – повторную. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Почти 500 псковичей вакцинировались от коронавируса за сутки

Общее число вакцинированных от СOVID-19 достигло 265 тыс. 720. Из них 265 тыс. 473 полностью завершили процедуру. Ещё 31 тыс. 480 пациентов ревакцинировались.

«Антилидеры прививочной кампании — Усвятский, Красногородский и Пыталовский районы. Сейчас они наиболее уязвимы перед новым штаммом омикрон», - подчеркнул губернатор.

Запас вакцины от коронавируса израсходован в Псковской области на 82,6%. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:03 05.01.2022

"Прививка от ковида -это глупость от начала до конца.Сегодня известно шестнадцать тысяч мутаций этого вируса.Какая в таком случае прививка?", справедливо спрашивает Д.М.Н., профессор П.А.Воробьёв. "Вакцина-это инструмент ,оружие пролангированного убийства,об этом хорошо известно..",-Доктор экономических наук Катасонов В.Ю.

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