Третий день в Псковской области фиксируется менее 100 случаев коронавируса в сутки. «Вместе с тем угроза никуда не ушла, и новая волна может начаться уже в самом ближайшем будущем», - написал глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 4 января, подтвердилось 78 случаев СOVID-19. Больше всего заболевших – 19 человек – выявили в Пскове (всего 23 тыс. 759). В Великих Луках (всего 11 тыс. 494) и Опочецком районе (всего 2 тыс. 296) заразились по девять местных жителей, в Псковском районе (всего 5 тыс. 972) – восемь, в Порховском (всего 2 тыс. 314) – семь, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 71) – пять.

В Новосокольническом (всего 1 тыс. 984) и Локнянском (всего 557) районах диагностировали по четыре случая коронавируса, в Пустошкинском (всего 762) и Куньинском (всего 649) – по три, в Островском (всего 3 тыс. 163) – два, а в Невельском (всего 2 тыс. 922), Великолукском (всего 1 тыс. 901), Печорском (всего 1 тыс. 589), Дновском (всего 568) и Усвятском (всего 466) – по одному.

Общее число инфицированных с начала пандемии коронавируса достигло 71 тыс. 859. Выздоровели от этого заболевания 68 тыс. 411, в том числе 58 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 1 тыс. 279 жителей Псковской области.