Темпы распространения заболеваемости ковидом снизились на 20% в Псковской области

За минувший день, 3 января, 77 человек заболели коронавирусом в регионе.

В Пскове (всего 23 тыс. 740) заразились 19 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 485) – 12.

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 66) районе коронавирус диагностировали у семи местных жителей, в Островском (всего 3 тыс. 161) – у шести. По пять человек заболели в Порховском (всего 2 тыс. 307) и Печорском (всего 1 тыс. 588) районах, по четыре – в Псковском (всего 5 тыс. 964) и Опочецком (всего 2 тыс. 287). В Невельском (всего 2 тыс. 921), Новоржевском (всего 857) и Куньинском (всего 646) районах заболели по три человека. В Палкинском (всего 690) районе заразились два человека, в Дновском (всего 567), Локнянском (всего 553), Новосокольническом (всего 1 тыс. 980) и Великолукском (всего 1 тыс. 900) – по одному.

За время пандемии в Псковской области провели 718 тыс. 707 исследований, в том числе 524 за 3 января. Заболели коронавирусом 71 тыс. 781 человек. Выздоровело 68 тыс. 353 жителя региона, в том числе 61 за минувший день. Скончались 1 тыс. 276 жителей области.