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Общество / Здоровье

65,7% от плана вакцинации выполнено в Псковской области

4 января 2022 года, 10:18

65,7% от плана вакцинации уже выполнено в Псковской области. Об этом сообщи губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

65,7% от плана вакцинации выполнено в Псковской области

«На прошлой неделе сделали прививку 1921 человек, – написал глава региона.

Первую прививку за минувший день, 3 января, сделали 167 человек (всего265 тыс. 501). Вторым компонентом вакцины привились 45 человек (всего 265 тыс. 307). Ревакцинацию прошли 59 человек (всего 31 тыс. 377).

Расход поступившей вакцины составляет 82,5%. 

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