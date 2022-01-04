65,7% от плана вакцинации выполнено в Псковской области

65,7% от плана вакцинации уже выполнено в Псковской области. Об этом сообщи губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«На прошлой неделе сделали прививку 1921 человек, – написал глава региона.

Первую прививку за минувший день, 3 января, сделали 167 человек (всего265 тыс. 501). Вторым компонентом вакцины привились 45 человек (всего 265 тыс. 307). Ревакцинацию прошли 59 человек (всего 31 тыс. 377).

Расход поступившей вакцины составляет 82,5%.