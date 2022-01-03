Менее 100 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

99 случаев коронавируса выявили в Псковской области 2 января. «В последний раз менее 100 случаев в сутки было зафиксировано в сентябре. Давайте вместе удержим положительную тенденцию», - написал губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.