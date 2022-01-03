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Общество / Здоровье

Менее 100 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

3 января 2022 года, 11:33

99 случаев коронавируса выявили в Псковской области 2 января. «В последний раз менее 100 случаев в сутки было зафиксировано в сентябре. Давайте вместе удержим положительную тенденцию», - написал губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Менее 100 случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

С начала пандемии СOVID-19 число заболевших достигло 71 тыс. 704. Излечились от этого заболевания 68 тыс. 292 человека. В частности, за минувшие сутки псковские медики выписали 58 пациентов, полностью победивших вирус.

Умер от коронавируса 1 тыс. 271 житель Псковской области. 

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