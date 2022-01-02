Более 265 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

265 тыс. 178 человек привились обоими компонентами вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

265 тыс. 282 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полный курс вакцинации прошел 265 тыс. 178 жителей региона. Ревакцинировались 31 тыс. 293 псковича.

Поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса израсходована на 82,4%.

«Пункты вакцинации начинают свою работу. Пожалуйста, приходите сделать прививку. Это очень важно до начала следующей волны. А она, к сожалению, будет. Скоро», – обратился к псковичам губернатор Михаил Ведерников.