Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Более 265 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

2 января 2022 года, 12:26

265 тыс. 178 человек привились обоими компонентами вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 265 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

265 тыс. 282 человека привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полный курс вакцинации прошел 265 тыс. 178 жителей региона. Ревакцинировались 31 тыс. 293 псковича.

Поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса израсходована на 82,4%.

«Пункты вакцинации начинают свою работу. Пожалуйста, приходите сделать прививку. Это очень важно до начала следующей волны. А она, к сожалению, будет. Скоро», – обратился к псковичам губернатор Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом сохраняется
Небольшой снег и до -8 градусов прогнозируются в Псковской области 2 января
Первый день года в Пскове отметили забегом
Умер основатель музея ретротехники в псковской деревне Тешевицы
Почти 400 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
Мокрый снег с дождем будет идти 1 января в Псковской области
658 человек выздоровело от ковида в Псковской области 30 декабря
Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
Михаил Ведерников: Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:21 02.01.2022

Многих из 260 тысяч обязали проколоться, остальные доверились пропаганде, на которую выделяются миллиардные суммы!Доверились пропаганде, особенно в псковских деревнях,не имея доступа в интернет, имея старенькие средства связи.. В США после вакцинации умерли 20 000 человек по официальным источникам, по другим ещё больше, в разы. В России и на Псковщине узнаем об официвльных последствиях этих процедур не скоро

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

Общество
30 декабря 14:00

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне