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Общество / Здоровье

Ведерников: Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом сохраняется

2 января 2022 года, 11:13

«Тенденция к снижению заболеваемости пока сохраняется», – сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 1 января, в регионе выявили еще 105 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Ведерников: Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом сохраняется

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове в общую ковидстатистику добавился 31 человек (всего 23 тыс. 692), в Великих Луках – 22 (всего 11 тыс. 458), в Псковском районе – 12 (всего 5 тыс. 950), в Порховском районе – десять (всего 3 тыс. 153). Восемь жителей заболели в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 709), четыре – в Бежаницком районе (всего 759), по три – в Опочецком (всего 2 тыс. 279) и Плюсском (всего 1 тыс. 134) районах.

В Пыталовском (всего 798) и Красногородском (всего 699) районах зафиксировали по два подтвержденных случая, в Островском (всего 3 тыс. 153), Себежском (всего 1 тыс. 663), Печорском (всего 1 тыс. 580), Гдовском (всего 1 тыс. 159), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 58), Пушкиногорском (всего 865), Палкинском (всего 686) и Дновском (всего 564) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 71 тыс. 605 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 68 тыс. 234, из них 144 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 263 жителя региона. На данный момент проведено 717 тыс. 842 исследования на COVID-19, в том числе 1 тыс. 80 – за прошедший день.

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