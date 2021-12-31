Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

658 человек выздоровело от ковида в Псковской области 30 декабря

31 декабря 2021 года, 15:46

658 человек смогли побороть коронавирус и выписаться 30 декабря в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего поправились 67 тыс. 704 человека.

658 человек выздоровело от ковида в Псковской области 30 декабря

Фото: Андрей Степанов

За минувший день в Псковской подтвердилось 120 случаев заражения ковидом, всего за время пандемии болели 71 тыс. 381 человек.

В Пскове (всего 23 тыс. 630) заболели 53 человека, в Великих Луках (всего 11 тыс. 420) – 16.

В Опочецком районе (всего 2 тыс. 269) заразились 12 местных жителей, в  Псковском (всего 5 тыс. 933) – восемь, в Локнянский район (всего 543) – семь. По четыре новых случая зафиксировано в Великолукском (всего 1 тыс. 897), Островском (всего 3 тыс. 148), Порховском (всего 2 тыс. 275) районах, по два – в Куньинском  (всего 639), Невельском (всего 2 тыс. 917), Печорском (всего 1 тыс. 576) и Усвятском (всего 465) районах. В Красногородском (всего 695), Новосокольническом (всего 1 тыс. 968), Плюсском (всего 1 тыс. 131) и Стругокрасненский (всего 1 тыс. 50) районах заболели по одному местному жителю.

В Псковской области от коронавируса скончались 1 тыс. 257, в том числе 6 за минувший день.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
Михаил Ведерников: Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами
Перевозчиков в Великих Луках продолжают штрафовать за нарушения в работе
В 2022 году финансирование получат 14 проектов Псковской области
Более 6 млн просмотров набрали выпуски еженедельных обращений губернатора Псковской области за 2021 год
До -10 градусов ожидается в Псковской области в предновогоднюю ночь
Почти 650 боеприпасов обезвредила псковская Росгвардия за текущий год
Михаил Ведерников наградил лучших медработников Псковской области
Социальную выплату на покупку жилья получили 29 молодых семей Пскова в 2021 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

Общество
30 декабря 14:00

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне