658 человек выздоровело от ковида в Псковской области 30 декабря

658 человек смогли побороть коронавирус и выписаться 30 декабря в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего поправились 67 тыс. 704 человека.

За минувший день в Псковской подтвердилось 120 случаев заражения ковидом, всего за время пандемии болели 71 тыс. 381 человек.

В Пскове (всего 23 тыс. 630) заболели 53 человека, в Великих Луках (всего 11 тыс. 420) – 16.

В Опочецком районе (всего 2 тыс. 269) заразились 12 местных жителей, в Псковском (всего 5 тыс. 933) – восемь, в Локнянский район (всего 543) – семь. По четыре новых случая зафиксировано в Великолукском (всего 1 тыс. 897), Островском (всего 3 тыс. 148), Порховском (всего 2 тыс. 275) районах, по два – в Куньинском (всего 639), Невельском (всего 2 тыс. 917), Печорском (всего 1 тыс. 576) и Усвятском (всего 465) районах. В Красногородском (всего 695), Новосокольническом (всего 1 тыс. 968), Плюсском (всего 1 тыс. 131) и Стругокрасненский (всего 1 тыс. 50) районах заболели по одному местному жителю.

В Псковской области от коронавируса скончались 1 тыс. 257, в том числе 6 за минувший день.